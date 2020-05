In den Ambulanzen wird es enger

KAV

Spitälern

Wiens

Spital

Besonders augenscheinlich ist das in, wie die aktuellen Daten des Krankenanstaltenverbunds () belegen. Demnach gab es allein in seinenim Vorjahr 116.127 Besuche ambulanter Patienten in den Erstversorgungen, also in der Notaufnahme. Zum Vergleich: 2005 waren es erst 84.098 (siehe Grafik). Nicht eingerechnet ist dabeigrößtes: Das AKH kam 2012 auf 68.665. Hier haben sich die Zahlen nach einem sprunghaften Anstieg zuletzt allerdings stabilisiert.

„Wir bauen deshalb die Erstversorgung aus“, sagt KAV-Generaldirektor Wilhelm Marhold. Soll heißen, dass mehr Personal in den Ambulanzen eingesetzt wird.

Dazu ist man gezwungen, obwohl etwa die Hälfte der Patienten in den Notfallambulanzen streng genommen fehl am Platz ist. „50 Prozent von ihnen werden nur ambulant versorgt und nicht stationär aufgenommen“, rechnet Marhold vor. Mit anderen Worten: „Sie hätten ohne Weiteres auch in Ordinationen von niedergelassenen Ärzten versorgt werden können.“

In den anderen Bundesländern ist die Situation kaum anders. Die Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH (Tilak) etwa verzeichnet bei den Ambulanz-Frequenzen ein jährliches Plus von zehn Prozent. 2011 waren es sogar 15 Prozent. Und auch in der Steiermark steigen die Zahlen zwar nicht so dramatisch, aber dennoch stetig an. Starke Zuwächse gibt es bei den Frequenzen der unfallchirurgischen Ambulanzen in Niederösterreich: Von 463.780 im Jahr 2009 auf 519.247 im Jahr 2011.