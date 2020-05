Warum das Fahrrad neu erfunden wird

Austria

Zuletzt wurden im Land der Berge mit seinen unzähligen Straßen, die bergauf, bergab führen, 200.000 Räder mit Elektromotor verkauft, und es scheint noch kein Ende dieser rasanten Entwicklung in Sicht. Die Menschen werden laut Statistiknicht jünger. Zudem werden die Akkus dernoch leistungsstärker, noch schneller aufladbar. Und sie sollten auch nicht mehr ganz so schwer wiegen wie die heutigen Modelle.

Auf kürzeren Strecken und in der Kombination mit Zug und Auto werden zunehmend mehr Falträder den urbanen Raum und das Land erobern. Vorne weg radeln erneut die Chef-Entwickler der Londoner Kultmarke Brompton: In London und anderen großen englischen Städten sorgen ihre solarbetriebenen Brompton Docks für Aufsehen und Anerkennung. Knapp vierzig Docks wurden rund um Bahnhöfe und U-Bahn-Stationen bereits installiert. Kunden können in den versperrbaren Boxen, die wenig öffentlichen Raum einnehmen und viel Parkplatz bieten, ein Brompton jederzeit ausleihen.

Für gewerbliche ebenso wie für private Kleintransporte werden Lastenräder an Bedeutung gewinnen: Sie sind in der Anschaffung und im Betrieb deutlich günstiger als Klein-Lkws, verursachen weder Parkprobleme noch -kosten und können erstaunlich viel Ladegut auf kürzeren Strecken transportieren. Zukunftsweisend ist der robuste dreirädrige, motorunterstützte Lastenrad-Anhänger Carla Cargo, der vom gleichnamigen süddeutschen Start-up-Betrieb derzeit in Richtung Serienreife gebracht wird. Mit einem Carla Cargo können Lasten bis zu 250 Kilogramm transportiert werden.