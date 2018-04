Gonorrhö & Co.: Firma verkauft plüschige Geschlechtskrankheiten

Der STD Awareness Month (STD steht für Sexually Transmitted Disease, zu Deutsch Geschlechtskrankheit) hat zum Ziel, Menschen über Geschlechtskrankheiten und deren Übertragung zu informieren. Unterstützt wird der Aktionsmonat von den Centres for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention) in den USA.

Geschlechtskrankheiten auf dem Vormarsch

Die Zahl der diagnostizierten Geschlechtskrankheiten wie Gonorrhö oder Syphilis hat seit dem Jahr 2000 deutlich zugenommen. Experten zufolge führen die besseren Behandlungsmöglichkeiten von Infektionen dazu, dass die Vorsicht, was Geschlechtskrankheiten betrifft, zurückgegangen ist. Da die Ansteckung mit Gonorrhö aber fast ausschließlich beim Geschlechtsverkehr erfolgt, kann bei wechselnden Partnern eine Übertragung von Erregern ausschließlich durch das konsequente Benutzen von Kondomen verhindert werden.