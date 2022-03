Wie man Frauen ermutigt, sexuell selbstbestimmt zu sein

Um jeden Preis gut im Bett

Interview mit Sexualcoach Nicole Siller über Performancedruck

Sie haben in Ihrer Praxis mit vielen, auch jungen Frauen zu tun. Wie „befreit“ ist die weibliche Sexualität wirklich

Nicole Siller: Ich beobachte zwei Tendenzen: Einerseits erlebe ich bei vielen Frauen der jüngeren Generation eine Rückschrittlichkeit in Richtung alte Rollenbilder. Andererseits gibt es da aber auch einen starken feministischen Sprung in eine neue, andere Richtung. Ich erlebe allerdings schon, dass viele junge Frauen um jeden Preis gefallen wollen und sich an Männer anpassen. Da waren wir tatsächlich schon einmal weiter.

Die Freiheit wird mitunter missverstanden?

Ja, in jenem Sinne, dass Frauen zum Beispiel denken, sie müssten mit möglichst vielen Männern schlafen, um zu performen. Was ebenso unfrei ist und einem Maßstab folgt. Frauen sollten nicht in eine neue Normierung kippen, sondern nur das tun, was zu ihnen passt.

Welche Auswirkungen hat das auf das weibliche Sexualleben?

Viele Frauen wollen immer noch gut im Bett sein, statt wohltuende Sexualität erleben. Das scheint derzeit sehr verbreitet zu sein. Es ist eine Generation, die durch Internet-Pornografie beeinflusst wird, und so verfolgen manche die Idee, mit Hilfe von Sexualität und dem eigenen Körper dazuzugehören und gefallen zu wollen. Soziale Medien spielen hier auch eine wesentliche Rolle. Viele wachsen also mit einem großen sexuellen Performancedruck auf. Was dazu führt, dass Frauen alles mitmachen, um Männern mehr zu bieten. Andere wiederum sagen: Sex? Das tu ich mir nicht mehr an, weil ich bin nicht so blöd, und stelle meinen Körper zur Verfügung.