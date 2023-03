Weniger liebevoll? So werden Ehefrauen beurteilt, die ihren Namen behalten

Idealer Ehemann?

Auch MĂ€nner werden schlechter angesehen, wenn sie gegen die Tradition entscheiden, aber in geringerem Ausmaß als ihre Partnerinnen. So gelten MĂ€nner, deren Ehefrauen weiterhin ihren alten Nachnamen tragen, als weniger engagierte und liebevolle Partner. MĂ€nner, die einen Nachnamen mit Bindestrich trugen, wurden zwar als weiter vom idealen Ehemann entfernt angesehen, aber nicht als weniger engagiert bzw. liebevoll im Vergleich zu MĂ€nnern, deren Ehefrauen ihre Namen Ă€nderten.



FĂŒr ihr Experiment hat die Soziologin gut 500 reprĂ€sentativ ausgewĂ€hlte Personen in den USA gebeten, die Namenswahl von drei fiktiven Ehepaaren zu bewerten. Bei Paar eins hatte die Frau den Namen des Mannes angenommen, bei Paar zwei hatten die Ehepartner ihre Namen behalten, die Partner von Paar drei trugen ihre Namen mit Bindestrich.

Ungleichgewicht

Die Untersuchung zeigt, dass Frauen und MĂ€nner als liebevollere Partnerinnen oder Partner angesehen werden, wenn sie sich bei der Namenswahl an konventionelle geschlechtsspezifische Normen halten. „Trotz aller Fortschritte in der Gleichberechtigung werden Paare, die mit Geschlechternormen brechen, nach wie vor schlechter beurteilt“, sagt Forscherin Kristin Kelley.



In den USA nahmen im Jahr 2018 rund 87 Prozent der Ehefrauen den Namen ihres Mannes an. Nur drei Prozent der MÀnner nahmen mit der Heirat den Namen ihrer Frau an oder wÀhlten einen Doppelnamen.

Die Studie ist in der Zeitschrift Socius: Sociological Research for a Dynamic World erschienen.