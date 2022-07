Welt-Emoji-Tag: Zwinkersmiley ist out, rotes Herz bleibt Dauerbrenner

Ein Emoji, das seine Popularität über die Jahre beibehalten konnte, ist das klassische rote Herz. Unabhängig vom Beziehungsstatus zwischen Sender und Empfänger wird damit Liebe und Wertschätzung ausgedrückt – seit vermehrtem Homeoffice immer häufiger auch in der beruflichen Kommunikation.

Die Verwendung mancher Emojis im Firmenchat führt unter Arbeitskollegen mitunter zu Verwirrung, wie kürzlich eine internationale Umfrage mit 10.000 Büroangestellten offenlegte. So repräsentiert das Kuss-Emoji für 39 Prozent platonische Zuneigung, 30 Prozent sehen darin aber eine Liebeserklärung. Das Zwinker-Gesicht verwenden 14 Prozent, um zu flirten, die Mehrheit möchte damit Ironie zum Ausdruck bringen.

Der Emoji-Einsatz im Büro bleibt also ein Balanceakt. Und der Katalog an zur Verfügung stehenden Bildchen wird laufend größer: Gerade berät das Unicode-Konsortium, welche Emoji-Neuzugänge es kommendes Jahr in die Handy-Tastaturen dieser Welt schaffen werden. In der engeren Auswahl stehen unter anderem eine High-Five-Hand, ein rosa Herz, eine Ingwerknolle, Hyazinthen, Erbsenschoten und eine Qualle. Der Stoff zur (Miss-)Interpretation wird uns so schnell also nicht ausgehen.