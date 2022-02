Warum Radfahren heute ein Privileg ist

Was wird konkret symbolisiert?

Wer zeigen will, dass er beruflich erfolgreich ist, wählt eher das Auto. Wer zeigen will, dass er modern, gesundheits- und umweltbewusst ist, eher das Fahrrad. Dazu passt: Personen mit höherer Bildung laufen tendenziell nicht Gefahr, dass sie als arm oder beruflich erfolglos wahrgenommen werden, wenn sie mit dem Rad ankommen. Sie können damit sogar an Status gewinnen. Dagegen können Personen mit weniger hohen Bildungsabschlüssen ein teures Auto eher nutzen, um zu zeigen, dass sie es zu Wohlstand gebracht haben.

Naht jetzt das Ende des Autos?

Nein. Die Zahl an Autos pro Haushalt ist in den ländlicheren Regionen seit den 1990ern leicht angestiegen und in den Städten weitgehend konstant geblieben. Der Unterschied ist die Verkehrsmittelnutzung, nicht der Verkehrsmittelbesitz. Offenbar wollen auch die Radfahrenden nicht ganz auf ihr Auto verzichten. So ist der Kfz-Besitz pro Kopf in den Niederlanden, wo deutlich mehr Fahrrad gefahren wird als etwa in Österreich, nur um zehn Prozent niedriger.

Was muss zeitgemäße Stadtentwicklung beachten?

Studien zeigen, dass Städte mit mehr Raum für Menschen, die mit dem Rad und zu Fuß unterwegs sind, belebter, kommunikativer, gesünder, lebenswerter sind. Wenn der Radverkehr hier aber sein volles Potenzial entfalten soll, muss die Radverkehrsförderung alle gesellschaftlichen Gruppen erreichen – das geschieht aktuell noch nicht.