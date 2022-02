US-Studie: Mehr als ein Jahrzehnt älter durch Ernährungswandel

Du bist, was du isst. Dass sich eine gesunde Ernährung positiv auf die Gesundheit auswirkt und das Risiko chronischer Krankheiten und vorzeitiger Todesfälle senkt, ist allgemein bekannt. Eine kürzlich veröffentliche Studie in der Open-Access-Fachzeitschrift Plos Medicine zeigt nun, wie stark wir unsere Lebenserwartung steigern können, wenn wir unsere Ernährungsweise umstellen – vor allem in jungen Jahren.

Pflanzenpower

Für die Studie wurde ein Modell erstellt, das zeigt, wie sich die Lebenserwartung von Männern und Frauen ändert, wenn sie ihre "typisch westliche Ernährung“, die reichlich rotes Fleisch und industriell verarbeitete Nahrungsmittel enthält, durch eine "optimierte Ernährung“ ersetzen. Diese enthält weniger rotes und verarbeitetes Fleisch und stattdessen mehr Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und Nüsse. Auch zuckergesüßte Getränke und verarbeitetes Getreide werden hier reduziert.