Warum man vor dem Einkaufen keinen Kaffee trinken sollte

"Infolgedessen f√ľhrt der Koffeinkonsum zu einer h√∂heren Impulsivit√§t beim Einkaufen, was sich in einer gr√∂√üeren Anzahl von gekauften Artikeln und h√∂heren Ausgaben niederschl√§gt."

F√ľr die Durchf√ľhrung der Experimente wurde eine Espressomaschine am Eingang eines Haushaltswarengesch√§fts und einer Einzelhandelskette in Frankreich sowie eines Kaufhauses in Spanien aufgestellt. Mehr als 300 Besucher erhielten bei ihrer Ankunft eine kostenlose Tasse; etwa die H√§lfte von ihnen bekam Kaffee mit etwa 100 mg Koffein, die anderen Besucher erhielten koffeinfreien Kaffee oder Wasser. (Sie k√∂nnen die Studie hier auf Englisch nachlesen.)

Die Besucher gaben den Forschern beim Verlassen der Gesch√§fte ihre Rechnungen. Laut der Studie, die im Journal of Marketing ver√∂ffentlicht wurde, gaben Kunden, die vor dem Besuch der Gesch√§fte eine kostenlose Tasse koffeinhaltigen Kaffee tranken, √ľber 50 Prozent mehr Geld aus und kauften etwa 30 Prozent mehr Waren als diejenigen, die koffeinfreien Kaffee oder Wasser tranken.

Kaffeetrinker kaufen Duftkerzen und Parfum

Die Forscher fanden heraus, dass Koffein auch einen Einfluss auf die Auswahl hatte. Diejenigen, die koffeinhaltigen Kaffee tranken, kauften mehr Artikel von nicht lebensnotwendigen Dingen wie Duftkerzen und Parf√ľm. Es gab jedoch nur einen minimalen Unterschied zwischen den beiden Gruppen, wenn es um n√ľtzliche Eink√§ufe ging wie K√ľchenutensilien und Aufbewahrungsk√∂rbe.

In einem vierten Experiment im Labor kamen sie zu ähnlichen Ergebnissen, diesmal beim Online-Einkauf. Die Wissenschafter teilten 200 Wirtschaftsstudenten in Personen auf, die koffeinhaltigen und koffeinfreien Kaffee konsumierten, und baten sie, aus einer Liste von 66 Artikeln auszuwählen. Diejenigen, die Koffein konsumierten, wählten mehr Artikel wie z. B. ein Massagegerät, während andere eher praktische Artikel wie z. B. ein Notizbuch wählten.

"Während ein mäßiger Koffeinkonsum positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann, kann es unbeabsichtigte Folgen haben, wenn der Kaffee beim Einkaufen koffeinhaltig ist", so Biswas. "Verbraucher, die versuchen, impulsive Ausgaben zu kontrollieren, sollten den Konsum koffeinhaltiger Getränke vor dem Einkaufen vermeiden."