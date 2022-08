Unter diesen Schönheitsidealen leiden Katzen

Ohne Fell fehlt der Schutz

Die sogenannten Nacktkatzen erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit, also jene Katzen, die entweder komplett haarlos sind oder nur ein paar wenige Haare haben. „Nacktkatzen wie die Sphinxkatzen sind sehr temperaturempfindlich, da sie kein schützendes Fell gegen Sonneneinstrahlung, Kälte oder Zug haben. Darüber hinaus wurden bei ihnen Gene entdeckt, die unter anderem für die Erkrankung des Herzmuskels verantwortlich sind. Zusätzlich leiden sie vermehrt unter Haut- und Zahnproblemen“, sagt Weissenböck.

Gesetz ohne Frist und Kontrolle

Obwohl die Qualzucht im Tierschutzgesetz als Tierquälerei verankert ist, wird sie auf Grund der Ausnahmeregelung nach § 44 Abs. 17 in der Praxis weiterhin ermöglicht und vielfach praktiziert. Dieser Paragraph erlaubt die Zucht von Tieren mit Qualzuchtmerkmalen, solange dokumentiert wird, dass durch züchterische Maßnahmen gegen die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Tiere vorgegangen wird und diese Schritt für Schritt beseitigt werden.

Allerdings ist keine gesetzliche Frist vorgesehen, bis wann die Qualzuchtmerkmale durch solche Maßnahmen verschwunden sein müssen. Zusätzlich fehlt es an ausreichenden Kontrollen seitens der Behörden und daher an einer konsequenten Exekution der gesetzlichen Vorgaben, um tatsächliche Fortschritte erreichen zu können. Das Gesetz zum Verbot von Qualzucht ist somit zahnlos. „Aufgrund der bislang unzureichenden Fortschritte trotz gesetzter Maßnahmen sollte die Ausnahmeregelung nach § 44 Abs. 17 ersatzlos gestrichen werden“, fordert Weissenböck.

Aufklärung soll Leid verringern

Abgesehen vom zahnlosen Qualzucht-Gesetz ist das große Problem das mangelnde Bewusstsein in der Bevölkerung über diese Missstände in der Zucht. „Keine Katzenhalterin, kein Katzenhalter möchte Qualzucht unterstützen und sein Tier leiden sehen. Und niemand möchte Unsummen für Tierarztbesuche ausgeben. Daher ist Aufklärung über dieses Thema so wichtig“, meint Weissenböck.

Rassekatze nur vom seriösen Züchter

Die Vier Pfoten-Kampagnenleiterin empfiehlt all jenen, die sich eine Katze zulegen wollen, auf die Gesundheit des Tieres statt allein auf die Rasse bzw. das Äußere zu achten. „Informieren Sie sich genau über rassespezifische Eigenschaften und über die möglichen gesundheitlichen Probleme, die beim Tier auftreten können. Lassen Sie sich nicht beeinflussen von Modetrends bei den Katzenrassen. Und kaufen Sie vor allem niemals ein Tier aus dem Internet", appelliert Veronika Weissenböck. Und weiter: "Wenden Sie sich stattdessen an ein Tierheim oder, falls es wirklich unbedingt eine Rassekatze sein soll, ausschließlich an seriöse Züchter, die Sie ausführlich aufklären und das Tier vorab, inklusive Muttertier, besuchen lassen.“