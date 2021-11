Ungeimpfte und Geimpfte finden beim Dating nicht zusammen

Gebauer ist aber auch nicht verwundert, dass die Hälfte der Ungeimpften keine Geimpften kennenlernen will. "Sie fühlen sich in die Ecke gedrängt und sehen sich entfremdet, was den Wunsch auslöst, sich mit anderen zusammenzuschließen. Es werden auch Konflikte mit geimpften Partnern erwartet, die so ähnlich wären wie der gesellschaftliche Konflikt."

Aus gesellschaftlicher und epidemiologischer Sicht eine gefährliche Entwicklung. Eine kleine Gruppe würde sogar glauben, dass Impfungen ansteckend seien, und geimpfte Partner daher als Bedrohung erleben. Beim Kennenlernen wird der Impfstatus als Kriterium wohl noch länger eine Rolle spielen, glaubt der Psychologe. „Es gibt natürlich viele weitere Themen, die für die Partnerwahl maßgeblich sind. Ist Impfkritik nur eine eher diffuse Angst und Verunsicherung, wird diese keinen großen Einfluss auf eine Beziehungs ausüben und mag sogar abnehmen. Liegt ihr aber eine andere Weltsicht zugrunde, werden Barrieren entstehen und Beziehungen eher entzweien.“