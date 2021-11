Zeig mir deinen Bulli! Diese Autos sind bei Datingwilligen top

Wer glaubt, dass er beim anderen Geschlecht gut ankommt, wenn er vor einem Lamborghini oder einen BMW posiert, der muss jetzt ganz stark sein: Sowohl Frauen als auch Männer finden nämlich Partner, die auf protzige Autos stehen, alles andere als attraktiv.

Bessere Chane hat, wer ein altes Hippie-Auto sein Eigen nennen kann: Der gute alte VW-Bus, der Bulli, aus dem Jahr 1974 macht Bindungswillige nämlich zu äußerst attraktiven Partnern.

Wer so etwas wissen will? Der Gebrauchtwagenhändler Heycar hat sich wohl auch ein bisschen einen Spaß erlaubt und seine Gebrauchten besser in Stellung bringen wollen, als er eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben hat.

Scheibenwischer auf Tinder

Für die Untersuchung wurde mit der Dating-App Tinder gearbeitet. Gesucht wurden männliche und weibliche Testpersonen, die jeweils 13 verschiedene Autos im Hintergrund ihrer App präsentierten. Um stimmige und genaue Ergebnisse zu erhalten, wurde für die gesamte Studie dasselbe Foto der jeweiligen Person verwendet und nur der Wagen im Hintergrund ausgetauscht. Insgesamt wurden pro Auto 400 Swipes gesammelt - für alle, die sich mit Tinder nicht auskennen: Swipe bedeutet Wischen - gefällt mir die Person, wische ich nach rechts, gefällt sie mir nicht, wische ich nach links. Dieses Swipes wurden zwischen den Testpersonen gleichmäßig gewichtet.

Mit Bulli die Nase vorne

Und da fällt das Ergebnis eindeutig aus: Männer mit Bulli haben die Nase vorne. Und noch ein alter Klassiker scheint beim weiblichen Geschlecht beliebt, der DeLorean DMC-12. Kennen Sie nicht? Der irische Sportwagen wurde nur zwei Jahre lang produziert und erlangte durch den Hollywoodklassiker „Zurück in die Zukunft“ Weltruhm. Sehr unbeliebt waren hingegen Männer, in deren Hintergrund ein Toyota Prius oder ein Lamborghini Murciélago zu sehen war.

Übrigens: Männer wischten am häufigsten nach rechts, wenn sich die Frauen im Hintergrund mit einem DeLorean schmücken. Aber auch eine Frau mit Bulli (Platz 2) finden Männer attraktiv. Wahre Abtörner sind hingegen Trabis und Lamborghinis.