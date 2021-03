Kuh-Kuscheln - der neue Trend für einsame Corona-Singles

Langsam hatte sie sich der Kuh angenähert, die anschließend sanft ihren Kopf in den Schoß der Psychologin legte und einschlief. Behinfar brach daraufhin in Tränen aus, weil ihr schlagartig bewusst wurde, wie schlimm die vergangenen Monate ohne Nähe und Berührung für sie waren. Am Ende wollte sie Samantha gar nicht mehr gehen lassen.

Aufgrund ihrer Körperwärme und niedrigen Herzfrequenz wirken Kühe oder auch Pferde auf Menschen besonders beruhigend und entspannend - in Zeiten von geschlossenen Wellnesshotels ein wahrer Segen für gestresste Seelen.

Günstig ist das tierische Spa-Erlebnis nicht: Eine Stunde Kuh-Kuscheln kostet auf "Aimees Farm Animal Sanctuary" in Queen Creek 75 Dollar, etwas mehr als 60 Euro. Seit Corona könnte sie sich vor Anfragen kaum retten, so die Betreiberin Aimee Takaha. Die Methode wirkt sich aber nicht nur auf Singles positiv aus, sondern auch auf Trauernde oder Kinder mit Beeinträchtigungen. Fest steht: Das Bedürfnis nach Nähe wird auch in den kommenden Monaten nicht weniger werden.