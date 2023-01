"Tratsch-Kassa": Niederländischer Supermarkt lässt Kunden plaudern

An der Supermarktkassa herrscht häufig Hektik – die Kassiererinnen und Kassierer ziehen die Waren möglichst schnell über den Scanner, die Kundinnen und Kunden sollen ebenso rasch alles einpacken. Nichts ist gefürchteter als das unfreundliche Schreien aus der Schlange nach der "zweiten Kassa". Die Supermarktkette Jumbo in den Niederlanden stellt sich dem entgegen und richtete in ihren Filialen insgesamt 200 Kassen ein, an denen Kunden nicht gehetzt werden.

Offenes Ohr

An der "Kletskassa" nehmen sich die Kassiererinnen und Kassierer sogar extra Zeit für ein freundliches Gespräch, fragen nach dem Befinden und haben ein offenes Ohr. Die Kunden können in Ruhe plaudern, ohne sich von anderen Wartenden gehetzt zu fühlen. Die erste Kassa zum Tratschen wurde bereits 2019 in Vlijmen in Brabant eröffnet, seither kamen zahlreiche dazu.

Die Reaktionen der Kundinnen und Kunden sind laut Jumbo sehr positiv. Anders als in anderen Schlangen, wo viele genervt warten, bis sie dran sind, ist bei der Kletskassa Entschleunigung angesagt. Auch die Kassiererinnen und Kassierer arbeiten laut Jumbo gerne an der Kletskassa, da sie überwiegend mit Kunden zu tun haben, die sich über den neuen Zugang freuen.

Gegen die Einsamkeit

Jumbo sucht dafür gezielt Filialen in Gegenden, in denen die Einsamkeit unter älteren Menschen besonders stark ausgeprägt ist. Die Mitarbeiter des Supermarkts werden darin geschult, Anzeichen von Einsamkeit zu erkennen und die Filialen werden zudem ermutigt, lokale Initiativen zu starten, um ältere Menschen aus der Einsamkeit zu holen.

"Viele Menschen, vor allem ältere Menschen, fühlen sich manchmal einsam. Als Familienunternehmen und Supermarktkette sind wir in der Mitte der Gesellschaft. Unsere Geschäfte sind ein wichtiger Treffpunkt für viele Menschen und wir wollen dazu beitragen, Einsamkeit zu erkennen und zu reduzieren. Wir tun dies auf verschiedene Weise, einschließlich unserer Kletskassa", sagt Colette Cloosterman van Eerd von Jumbo.

Wer es eilig hat, kann bei Jumbo an einer Selbstbedienungskassa auschecken. Die Spezialkassen zum Tratschen sind lediglich ein Zusatzangebot.