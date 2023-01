Zukunftsforscher: „Wir müssen der Zukunft mutiger begegnen“

Gerade noch glaubten wir, die Corona-Pandemie endlich im Griff zu haben, da rücken Korruptionsskandale, der Krieg in der Ukraine – ausgelöst von Russland – und die damit verbundene Energiekrise in den Vordergrund. Im KURIER-Gespräch erklärt der Vorarlberger Zukunftsforscher Klaus Kofler, was diese Herausforderungen mit sich bringen und wie sie einzuordnen sind:

KURIER: Zu Beginn des vorigen Jahres waren wir noch vorsichtig optimistisch, doch dann ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen und hat vieles im Leben der Menschen durcheinandergewirbelt. Werden uns so große Konflikte noch länger beschäftigen?

Klaus Kofler: Davon gehe ich absolut aus. Wir werden uns auch in naher Zukunft auf eine Reihe von Konflikten im kleineren oder größeren Bereich einstellen müssen. Das liegt zum einen an einem Aufbegehren von Gesellschaften, die sich entfalten wollen.Es geht aber auch um wirtschaftliche Ressourcen, weil sie weniger und unzulänglicher werden. Und es geht natürlich auch um eine gewisse Dominanz in der Zukunftsorientierung auf unseren Weltmärkten. Wir sehen das heute schon zum Beispiel bei Elektroautos: Mittlerweile werden Autos verkauft, die irgendwann 2024 geliefert werden oder eben auch nicht. Das ist nirgends festgeschrieben.

Wenn wir nach Europa blicken, dann sehen wir, dass auch hier nicht alles eitel Wonne ist. Es gibt viele Korruptionsfälle – aktuell im EU-Parlament, wo hochrangige Politiker hohe Geldsummen angenommen haben. Wird das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik nicht gefährlich fahrlässig aufs Spiel gesetzt?

Ich glaube nicht, dass diese Vorfälle komplett neue und andere Bilder in den Köpfen der Menschen erzeugen. Diese Korruption und diese Affären hatten wir eigentlich immer schon. Das kann man auch in der Geschichte zurückverfolgen. Es wäre völlig falsch, wenn man Politiker jetzt grundsätzlich als korrupt abstempelt.Man muss aufpassen, dass man hier nicht nur diese eine Gattung so darstellt, als wären sie die, die alles andere in den Sumpf ziehen. Wir haben in der Politik sehr gute Menschen mit richtig guter Zukunftsgestaltung. Und ich hoffe darauf, dass wir auch in der Politik wieder einen neuen Typus kennenlernen. Ich glaube nicht, dass wir Korruptionsskandale als Maßstab einer nicht funktionierenden Politik im Sinne der Gesamtbetrachtung heranziehen sollten.

