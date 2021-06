Die Bussi-Bussi-Gesellschaft kehrt langsam zurück

Küsse schrieben in Frankreich bereits Geschichte, der Zungenkuss ist bis heute als "French Kiss" in aller Munde. La bise dagegen wird vor allem zur Begrüßung und zur Verabschiedung unter Frauen ausgetauscht oder wenn sich Frau und Mann treffen. Zwei Küsschen pro Seite sind üblich.

Noch gibt man sich weltweit zurückhaltend, was den Körperkontakt beim Wiedersehen betrifft. Vor der Pandemie lagen Verbindlichkeiten nah bis fern.

Andere Ländere, andere Sitten

In Äthiopien küssen sich gute Bekannte zur Begrüßung mindestens dreimal auf die Wangen. Je nachdem, wie innig die Beziehung der Personen ist, kann dieser Brauch auch auf zehn oder mehr Küsschen ausgeweitet werden. In einem formalen Rahmen ist der Händedruck die Begrüßung der Wahl.

Anders in Belgien: Hier gehört der Wangenkuss zwar zur Begrüßung unter guten Bekannten und zu jedem Abschied dazu. Er ist aber nur angedeutete. Man beginnt auf der linken Seite und küsst im Seitenwechsel dreimal in die Luft, nicht auf die Wange. Apropos: Auch die Griechinnen und Griechen spitzen die Lippen eher in die Luft als auf die Wange.

In Thailand wiederum gelten Wangenküsschen als gänzlich unerhört. Stattdessen verneigen sich Thailänder mit einem "Wai". Das ist der buddhistische Gruß mit den Händen vor der Brust und ebenfalls eine Respektbezeugung. Je höher die Hände vor dem Gesicht gehalten werden und je tiefer die Verbeugung, desto größer die vermittelte Wertschätzung.

Eine kurze Verbeugung ist ebenso in China die traditionelle Begrüßung. Doch mittlerweile wird diese gerade in touristischen Regionen vom in Europa gängigen Händedruck verdrängt. Was das Küssen angeht: Noch in den 1970er- und 80er-Jahren brachten sich öffentlich küssende Paare in Schwierigkeiten mit der Polizei. "Unmoralisches Verhalten" wurde mit Erziehungskursen oder sogar Gefängnis bestraft. Erst im Jahr 1997 schaffte China das entsprechende Gesetz ab. Inzwischen sind küssende Paare in Metropolen wie Peking und Shanghai normal.