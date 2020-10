Von der Magie des Küssens und Corona-Home-Kissing-Regeln

Wahre Kuss-Künstler

Ein guter Kuss kann so überwältigend wirken, dass man sich in der Sekunde ausziehen möchte, um den Rest vom anderen zu spüren und loszuvögeln. Küsse, überall! Egal, wie man es anstellt, feucht ist es dabei immer – selbst beim schmallippigen Typ „Pressen & Drücken“ kommt es zum Austausch von Speichel. Beim Typus „Schlecken & Schlatzen“ kann das durchaus ausufern. Wahre Kuss-Künstler wählen den goldenen Mittelweg und lassen Lippen und Zunge so spielen, dass alles herrlich durchblutet, aber nicht so durchnässt ist, dass man am liebsten einen Löffel Babypuder schlucken würde.

Natürlich sind alle Küsse aus hygienisch-virologischer Sicht betrachtet „unsauber“. Dennoch: Der Mensch sehnt sich danach. Allein der Ausdruck „schmusen“ drückt auf wundersam-weiche Weise aus, was in der Berührung zweier Lippenpaare steckt, so viel Herrlich-Zärtliches, Verschlungenes. Etwas, das nach „Anfang“ schmeckt, aber auch nach Einfühlungsvermögen und Füreinander-da-Sein. Oder der Begriff „Bussi“ bzw. „Busserl“, laut Peter Wehle („Sprechen Sie Wienerisch?“) ein „uraltes Schallwort expressiver Gemination, also: ausdrucksvoller Verdopplung des Zischlautes“. Heißt: Allein von „Busserl“ zu reden, bedeutet, ein bisserl herumzuspucken. Prinzipiell gilt: Es gehört mehr g’schmust, vor allem in Langzeit-Partnerschaften. Aktuell können wir daher von der „Home Kissing“-Regelung sprechen – küssen erlaubt, aber doch eher mit jenem Menschen, mit dem wir zusammenleben. Psychologen sind übrigens überzeugt, dass Küsse für Beziehungen mitunter wichtiger sind als Sex. Wo kaum mehr geküsst wird, herrscht nicht nur physisch betrachtet Dürre. Auch die Seele und das Herz trocknen langsam aus.