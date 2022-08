Topmodel Bella Hadid steigt mit NFT-Kollektion ins Metaverse ein

In einem Vogue-Interview sagt die 25-Jährige über den Entstehungsprozess: "Es waren wahrscheinlich 200 Kameras um mich herum, und ich stand in der Mitte und veränderte meine Haltung, sodass all diese verschiedenen Teile meines Körpers, verschiedene Versionen meines Gesichtsausdrucks, meiner Finger und Zehen aufgenommen wurden."

Doch nicht nur das Aussehen der digitalen Kunstwerke, sondern auch der Community-Aspekt soll bei der Entwicklung von Hadids neuer Plattform eine zentrale Rolle gespielt haben. Das Model habe die NFTs schließlich nach eigenen Angaben erstellt, um ihren Fans näher sein zu können.