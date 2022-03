Virtuelle Mode: Goldgräberstimmung und Marktmanipulationen

Der Marktpreis von Justins Affen lag eigentlich nur bei 200.000 Dollar. Der „Bored Ape Yacht Club“ verfügt über eine Sammlung von 10.000 unterschiedlichen Affenporträts – beim Kauf wird man automatisch in den elitären Club aufgenommen, der Partys veranstaltet. Pikant an der Geschichte: Kurz vor dem Sensationskauf hatte auch Paris Hilton Werbung für die „Bored Apes“ in einer TV-Show gemacht, weitere Promis wie Gwyneth Paltrow oder Eminem sind ebenfalls fast zeitgleich Besitzer von digitalen Affenbildern geworden.

Bei so viel auffälliger Celebrity-PR kam in der Szene schnell die Frage auf, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht. Hat Bieber vielleicht gar nicht direkt für seinen „Bored Ape“ bezahlt und steckt er mit den Gründern des Clubs unter einer Decke, fragen sich User auf der Online-Plattform Reddit.

Die Bilder der Promis sind nach der vielen Werbung jedenfalls um einiges mehr wert. „In der NFT-Kunst gibt es sicher Schattenseiten“, erklärt auch Kunstkenner Alfred Weidinger. „Von Marktmanipulationen ist tatsächlich die Rede. Das sind Interessensgruppen, die Preise für bestimmte NFTs durch Absprachen in die Höhe treiben.“