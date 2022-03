Virtuelle Mode ist ein Millionengeschäft

Daheim im Pyjama sitzen, während man schick gekleidet eine neue Ausstellung besucht – mit seinem Avatar im sogenannten Metaverse. Diese Vorstellung ist für Alfred Weidinger ganz und gar nicht sonderbar. „Das ist nicht die Zukunft, das ist bereits Gegenwart.“ Der Kunsthistoriker und Direktor des Linzer Landesmuseums beschäftigt sich schon seit Jahren mit digitaler Kunst und seinen Ausläufern.

Die neuen Parallelwelten im Netz, in der wir uns mit eigenen künstlichen Figuren – Avataren – bewegen und agieren werden, entstehen gerade im Eilverfahren. Mark Zuckerberg modelt Facebook mit zig Milliarden gerade in seine eigene Meta-Welt um, arbeitet wie viele Konkurrenten an Virtual-Reality-Brillen (VR) und will uns alle im Internet herumspazieren lassen anstatt uns nur auf dem Profilbild zu zeigen. Was viele befremdet, sieht Weidinger durchaus auch als Vorteil: „Mit seinem Avatar kann man in Zukunft jede Ausstellung rund um den Globus besuchen und Vieles mehr vom Wohnzimmer aus erleben.“

Spätestens dann wird aber auch relevant, wie unsere eigene Netzfigur aussieht. Die Minderheit, die sich schon jetzt damit im World Wide Web bewegt, kann das bereits in Designerkleidern und Luxus-Turnschuhen tun. Denn große Marken wie Nike und Adidas, aber auch Gucci oder Balenciaga versuchen gerade angestrengt, in die virtuelle Modewelt zu finden – nicht zuletzt, weil sie bemerkt haben, wie viel Geld damit zu machen ist.