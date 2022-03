"Absurdität": Fashion Weeks passen nicht mehr in unsere Zeit

In Mailand war die Fashion Week in vollem Gange, als Putin am 24. Februar seine russischen Truppen in die Ukraine einmarschieren ließ. Sanktionen wurden von der EU und den USA im Eilverfahren gegen Russland beschlossen, die westliche Welt verurteilte die Invasion auf Schärfste.

Und was taten die bekanntesten Modemarken der Welt? Sie ließen ihre Fashion Shows ohne Kommentar weiterlaufen, niemand reagierte. Eine Ausnahme machte Giorgio Armani, der sich im Anbetracht der Lage dazu entschied, seine Show ohne Musik zu zeigen.

Zögerlich reagiert

Andere Luxushäuser haben nur sehr zögerlich auf den Krieg in der Ukraine reagiert. Wohl auch, weil russische Fashionistas als wichtige und sehr honorige Kunden gelten.

Als die Kritik gegenüber Louis Vuitton und Co. in den vergangenen Tagen immer größer wurde, entschieden sich die Modekonglomerate LVMH und Kering nun doch für Hilfen in Millionenhöhe für die Ukraine und geschlossene Geschäfte in Russland. Chanel und Hermes zogen mit.