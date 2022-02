Tinder-Betrüger: So gefährlich ist "Love Scamming"

So wie jene Frau in ihren Vierzigern – sie möchte anonym bleiben –, die sich über eine renommierte Online-Partneragentur in einen englischsprachigen Isländer mit attraktiven Fotos und ausgezeichneten Umgangsformen verliebte. Nach wochenlangem, intensivem Kontakt wollte er von ihr 12.000 Euro für ein vermeintliches Gerichtsverfahren – danach, so erklärte er in blumigen Worten, werde endlich ihre gemeinsame Zukunft beginnen.

Sie schaffte rechtzeitig den Absprung, vielen gelingt das nicht. Es sei daher wichtig, derlei Erfahrungen öffentlich zu machen, sagt Siller. „Es ist keine Schande, jemandem vertrauen zu wollen. Und es ist keine Schande, sich Unterstützung zu holen, denn die wird man brauchen, um sich zu sortieren und nötige Schritte zu setzen.“

Dies gelang schließlich auch Cecile Fjellhoy und ihren Leidensgenossinnen. Mit ihrem „Outing“ tragen sie dazu bei, dass andere Frauen achtsamer sind und es Betrüger wie Shimon Hayut nicht mehr so einfach haben. Dieser ist – nach einer kurzzeitigen Inhaftierung – nun nämlich wieder auf freiem Fuß.