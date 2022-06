Thalia-Geschäftsführerin: "Tiktok ist das Feuilleton der jungen Leser“

In den Kommentarspalten darunter tauscht sich die Followerschaft wie in einem digitalen Buchklub über Inhalt, Protagonisten und Autorinnen aus. Besonders beliebt sind die Genres Fantasy, New Adult oder Manga. Auch Erotik und historische Fiktion haben an Popularität gewonnen. Große epische Familienromane oder klassische Krimis und Thriller, wie man sie von den Bestsellerlisten kennt, sind für das junge Publikum hingegen weniger Thema, heißt es bei Thalia.