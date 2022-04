Selbstdiagnosen im Netz: Tiktok, tick ich falsch?

Faktenbasiert

Denn nicht alles, was auf Tiktok, Instagram und Co. verbreitet wird, ist faktenbasierte Information und sollte daher kritisch hinterfragt werden.

Es liege nun an den Expertinnen und Experten, fachlich richtige Information ins Netz zu stellen und die digitale Lebenswelt möglichst sinnvoll zu nutzen, "damit wir Jugendliche dort mit ihren Schwierigkeiten gut abholen können“, so Kainz. Das deutsche Bundesministerium für Gesundheit nutzt die Reichweite von Tiktok bereits seit einigen Monaten, um geprüfte Information zu mentaler Gesundheit und Alltagstipps an die Jungen zu bringen.