Mein Weg aus der Depression

Und, wie gehts dir? Danke, gut und selbst? Diese Phrase, oder besser gesagt diese Floskel verwenden wir fast tagtäglich. Und das, obwohl die Antwort in vielen Fällen nicht stimmt. Eine Studie der Donau-Universität Krems aus dem vorherigen Jahr hat ergeben, dass jeder zweite Jugendliche an depressiven Symptomen leidet. Jeder sechste hat suizidale Gedanken. Gesprochen wird über psychische Gesundheit jedoch selten. Laura Schuh hat selbst eine dunkle Zeit hinter sich, jetzt spricht sie offen darüber und möchte anderen Betroffenen Mut machen.



In dieser Podcast-Folge geht es um die Themen mentale Gesundheit, Depressionen, Selbstverletzung und Suizid. Wenn das Themen sind, die dich triggern könnten oder es dir selbst gerade nicht gut geht, dann ist diese Folge vielleicht nicht das richtige für dich. Wenn du selbst Hilfe bekommen möchtest, findest du weiter unten auch Stellen, an die du dich wenden kannst.