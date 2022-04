Generation Krise? Von wegen!

Es hängt wieder einmal an den Eltern, wenn wir über die psychische Situation von Kindern und Jugendlichen sprechen. Eine Studie nach der anderen hat belegt, wie schlecht es ihnen in der Pandemie ging: Überforderung, Schlafstörungen, sogar suizidale Gedanken wurden erhoben. Der Verlust von Tagesstruktur hat Ängste gefördert. Schuldgefühle, andere krank zu machen, Depressionen. Und aus Sorge vor Übergewicht im Lockdown haben sich aus Diäten und Fitnessprogrammen Zwangsstörungen entwickelt. So weit, so dramatisch.