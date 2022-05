"Sunburn Blush“: Der Make-up-Trend für sonnengeküsste Haut

So geht’s

Für den "Sunburn Blush"-Look benötigt man warme rote, rostfarbene oder orangefarbene Rouge-Töne als Puder oder Creme-Produkt. Letzteres eignen sich vor allem für trockene Haut und wird statt einem fluffigen Pinsel mit einem Schwämmchen aufgetragen.

Was den Trend zusätzlich ausmacht, ist die Platzierung. Anstatt sich nur an den Wangenknochen zu orientieren, wird der "Sunburn Blush" großzügig an den Wangenknochen, der Nasenspitze, am Nasenrücken und seitlich der Stirn verteilt.