"Soft Launching" ist die neue Art, den Partner auf Social Media vorzustellen

Und plötzlich waren zwei volle Weingläser und eine fremde Hand, die im Hintergrund nach der Gabel greift, in der Instagram-Story zu sehen. Vielleicht aber auch ein geheimnisvolles Seitenprofil im Gegenlicht des Sonnenuntergang-Fotos. Oder aber man tut es Reality-TV-Star Kourtney Kardashian gleich: Sie bestätigte ihre Beziehung mit dem Musiker Travis Barker auf der Social-Media-Plattform mit einer Nahaufnahme ihrer ineinander verschlungenen Hände.

Diese Art der sanften Einführung des Partners in die virtuelle Welt ist das, was die junge Internet-Community unter einem "Soft Launch" versteht: Man befindet sich in der Anfangsphase einer neuen Beziehung, weiß aber noch nicht unbedingt, wie man das neue Liebesglück der Welt präsentieren soll.