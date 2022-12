So kann man die Lebensgeschichte der Oma für immer bewahren

Bevor die Menschen erzählen, fragt Manutscheri sie immer, welches Motto oder Zitat sie ihrer Biografie voranstellen wollen: „Das zeigt, welchen Blick sie auf ihre Lebensgeschichte haben.“

Die Gespräche beginnt die Biografin fast immer chronologisch – sie fängt also mit der Kindheit an: „Das hilft, die Gedanken zu sortieren“. Klar, die Jugendzeit war für viele Großeltern nicht einfach, manche haben den Krieg erlebt, den Hunger und die Kälte in der Nachkriegszeit. „Doch an irgendetwas Schönes erinnert sich jeder – und sei es nur der Duft aus der Backstube nebenan.“

Am meisten erfährt sie, wenn sie einfach nur zuhört: „So bekommt das Gegenüber Zeit geschenkt – ein besonders hohes Gut.“ Dabei entsteht eine herzliche Verbindung, bei der man nicht nur an der Oberfläche bleibt. „Spürt der Mensch das, öffnet er sich und erzählt auch von weniger schönen Dingen. Die lässt er nämlich oft aus, um die Familie nicht zu traumatisieren.“

Erzählt jemand von unschönen Erlebnisse, kann das befreiend sein, weil endlich einmal jemand den rosa Elefanten anspricht. „Du solltest auch auf negative Erzählungen gefasst sein“, warnt sie junge Interviewerinnen und Interviewer, denn auch diese Erlebnisse gehören zum Leben. „Egal, was kommt – jedes Leben ist es wert, erzählt zu werden.“

Damit sie nichts vergisst, lässt Manutscheri immer ein Diktafon mitlaufen, das mittlerweile auf jedem Handy installiert ist. Anfangs hätten die Erzählenden dabei etwas Scheu. „Doch spätestens nach zwei Minuten vergessen sie, dass das Band mitläuft“, weiß sie. Was aus den Gesprächen tatsächlich festgehalten werden soll, entscheiden Oma oder Opa unbedingt selbst.