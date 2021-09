Familie: Die Oma muss nicht immer auf Abruf bereit sein

„Gerade Frauen haben oft einen inneren Richter, der hart mit ihnen ins Gericht geht, weil sie in jeder Situation alles richtig machen wollen. Der Schritt in die zweite Reihe gibt Gelegenheit, alte Muster zu überdenken“, sagt Manutscheri. Mütter stecken z. B. oft ihre eigenen Bedürfnisse zurück – auch später als Oma: „Haben Sie Mut. Fragen Sie, wer Sie jetzt sein wollen und was Sie darin hindert, so zu sein, wie Sie wollen? Oder auch: Welche Beziehung will ich zum Enkelkind?“, so Mayer-Rönne.

Ein Recht auf den Friseurbesuch

Großmütter sollten sich die Frage beantworten, ob sie immer auf Abruf sein wollen, wenn Tochter oder Schwiegertochter sie brauchen. „Omas haben auf jeden Fall das Recht, Zeit für sich selbst zu beanspruchen – und sei es nur der Friseurbesuch“, meint Manutscheri.

Und sie sollten mit den jungen Müttern besprechen, was von ihnen erwartet wird, und gemeinsam einen Weg finden, der alle zufriedenstellt. Mayer-Rönne hat etwa mit ihren Kindern ausgemacht, dass Montag der Oma-Tag ist: „Da stehe ich für die Enkel immer zur Verfügung.“ Von so klaren Regeln hätten alle etwas, auch die Oma: „Sie kann der Mensch im Leben des Enkerls sein, zu dem es immer kommen kann, der immer ein offenes Ohr hat, ohne dass er gleich die große Lösung weiß“, sagt die Therapeutin. Das sei nochmals eine Chance, eine Generation ein Stück des Wegs zu begleiten und ihnen mitzugeben: „Du bist wertvoll und hast einen Platz in dieser Welt. Das prägt ein ganzes Leben.“