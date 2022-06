Sex in der Badewanne: So geht das!

Optimale Schaumbad-Stellungen

Wobei das alles für die Partnerin auch nicht einfach ist, weil sich die Frage stellt, wie sie sich idealerweise hinlegen soll, dass sich’s im Souterrain gut ausgeht, aber sie nicht gleichzeitig ertrinkt, weil der Kopf unters Wasser gerät. Nun, eines ist klar: Die Missionarsstellung eignet sich kaum fürs Vögeln im Schaumbad. Viel besser ist da die Reiterstellung (allerdings sollten beide sitzen, sonst wird’s blöd) oder Doggy-Style. Alles anders in modernen X-Large-Luxus-Wannen, in denen sogar ein Dreier möglich wäre und man das ganze Kamasutra rauf- und runterplanschen kann. Aber gut, vielleicht lässt man die Idee des kraftraubenden Penetrierens wider den Wasserdruck mal beiseite und widmet sich dem Atmosphärischen. Dafür ist das gemeinsame Schaumschlagen ideal und dazu gehören Kerzen, Schampus und sinnliche Musik. Man nehme gegenüber Platz, verschlinge die Beine ineinander und spiele mit dem Gedanken an Fußerotik. Wie herrlich: Man kann einander in die Augen schauen und den Blick wandern lassen. Nichts gegen die verführerische Schönheit eines mehr oder weniger diskret aus dem Wasser ragenden Geschlechtsteils oder zweier Brustwarzen mit Schaumhäubchen. Wer "Badewannensex" googelt, gerät auch an Hygienetipps, die vor allem für jene Menschen gelten, die ihre Wanne sehr selten nützen. Da kann es vorkommen, dass sich Schmutz ansammelt und dieser Dreck beim Liebesspiel an Stellen gerät, wo er nicht hingehört. Sie erst von dort wegzuschrubben ist sinnlos, weil zu spät, daher sollte die Wanne supersauber sein, bevor sie sich in eine erogene Zone verwandelt.

Und wie warm sollte das Wasser sein? 37 Grad gilt als ideale Wohlfühltemperatur. Nicht so heiß, dass die handelnden Personen bei den ersten Akt-Takten am Rande eines Infarkts wandeln, aber gerade so warm, dass sie sich schön entspannen und fallen lassen können. Auch für eine angemessene Erektion ist sie ideal. Noch ein schlichter, wenngleich nicht unwichtiger Physik-Tipp: Die Wanne nicht randvoll einlassen! Ich sag’s mit Archimedes: „Je größer der Mensch ist, der in die Wanne steigt, desto mehr Wasser verdrängt er.“ Und das jetzt bitte mal zwei.