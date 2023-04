Saubere Trinkflaschen: So geben Sie den Bakterien keine Chance

4. Aus der Küche:

Was bei Schneidbrettern, auf Küchenablageflächen und in Kochtöpfen hilft, hilft auch den Trinkflaschen: so zum Beispiel Backpulver, Backsoda, Spülmittel, Zitronensäure oder Essig.

5. Große Öffnung:

Outdoor-Profis schaffen sich wiederum Trinkflaschen mit größeren Öffnungen und Flaschenhälse an, um diese möglichst leicht innen reinigen zu können.

6. Spezielle Beschichtung:

Trinkflaschen des deutschen Anbieters Fidlock werden neuerdings speziell beschichtet. "Dabei", so eine Sprecherin des in Hannover ansässigen Unternehmens, "wirkt das medizinisch erprobte Verfahren rein physikalisch und verzichtet auf die Beimischung chemischer Substanzen und kommt ohne eine spezielle Beschichtung aus. So werden beim Trinken auch keinerlei bioaktive Substanzen wie beispielsweise Silberionen freigesetzt."