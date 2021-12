Reine Kopfsache: Wie man seine Ziele erreicht

Christoph Strasser: Der Visualisierer auf dem Rad

Im Sommer 2021 schaffte er es, 1.000 Kilometer in 24 Stunden mit dem Rad zu fahren. Und in den Jahren davor gewann er sechs Mal das anspruchsvolle „Race across America“: Dass Christoph Strasser seine gesteckten Ziele erreicht, hat er in seiner Sportlerlaufbahn eindrucksvoll bewiesen.

Doch wie gelingt es, sich immer wieder selbst anzutreiben, die richtige Motivation zu finden? Einfach drauf los trainieren ist der falsche Weg. Vielmehr kommt es auf eine „attraktive Zieldefinition“ an. „Je genauer man ein Ziel definiert, desto größer ist die Motivation, es zu erreichen.“ Damit dies gelingt, visualisiert er sich sein jeweiliges Ziel so, als ob er es bereits erreicht hätte. „Ich stelle mir vor einem Rennen zum Beispiel vor, wie es sich anfühlt, wenn ich durchs Ziel fahre.“ Das malt er sich so oft in allen Details aus, bis es im Bewusstsein verankert ist. „Für mich macht das Sinn, weil es mir die positiven Konsequenzen meines Tuns zeigt.“