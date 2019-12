Wer sich Fitness-Ziele setzt, macht oft diese drei großen Fehler

Diese drei Tipps gibt sie Personen mit neu auferlegten Fitness-Zielen:

1. Fehler: Du behandelst deinen Körper wie deinen Feind

Merke: Wenn du gegen deinen Körper ankämpfst, schlägt er zurück.

Wer einen neuen Fitness- und Ernährungsplan beginnt, mutet seinem Körper viel Neues zu. Weil man so hart an den neuen Zielen arbeitet, versteht man nicht, wenn man nicht schnell genug Resultate sieht.

Wenn du deinen Körper als verdrossenen Schwerarbeiter siehst, wirst du bald merken, dass er überarbeitet (Workout) und unterbezahlt (Essen) ist. Kein Wunder, dass er nicht macht, was du willst. Du ignorierst ihn und spielst den Chef. Müdigkeit, Heißhunger und nicht erreichte Ziele sind die Folge, wenn der Körper rebelliert.

2. Fehler: Du definierst deine Ziele über Social Media-Vorbilder

Social Media hat einen riesigen Part in der Fitnesswelt eingenommen. Und Plattformen wie Instagram zeigen auch, wie ein angeblich perfekter Körper auszusehen hat. Oft werden Workouts von Instagram-Promis daher bis zum Exzess gemacht, nur um genauso auszusehen wie der bekannte Influencer. Auch der Ernährungsplan wird einfach kopiert.

Jen Widerstrom meint dazu: Das ist wie eine Torte zu backen, und nur die Hälfte der Zutaten zu benutzen. Nur weil man die exakt gleichen Fitnesseinheiten und Diäten wie jemand anderer macht, führt das nicht automatisch zum gleichen Resultat. Schau dir keine Fitnessstars an, die dir sagen, was du mit deinem Körper tun sollst.

3. Fehler: Du setzt zu hohe Ziele, die unrealistisch sind

Die meisten Leute, die sich sportliche Ziele setzen, denken "Let's just get this shit done" und wollen eine möglichst drastische Veränderung. Sie legen sich für einige Wochen mächtig ins Zeug, aber es ist herausfordernd, weil ihr Plan so extrem ist. Und dann fallen sie meistens um.

Daher ist der Schlüssel zum Erfolg die genaue und realistische Planung, um Ziele zu erreichen. Du musst das "Warum" und auch die Hintergründe der Mission verstehen und verinnerlichen. Das bringt dich zum Erfolg.