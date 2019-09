Heute schon gedehnt? Neuer Fitness-Hype um "Assisted Stretching"

Mehr Entspannung

Dehnen ist nicht Neues. Bei Yoga oder Pilates macht Stretching einen essenziellen Anteil aus, und auch für beinahe alle anderen Sportler sind Dehnungsübunen wichtig. Jetzt aber werden diese Übungen isoliert angeboten. Stretching hilft der Entspannung, lindert unter anderem Nacken- und Rückenprobleme und beugt Verkürzungen der Muskeln vor.

Wer sich von einem Trainer passiv stretchen lassen will, zahlt ab etwa 40 Dollar für 20 Minuten. Studios wie Stretch Relief, Stretch*d oder The KIKA Method werden in New York gerade gestürmt.