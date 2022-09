Quiet Firing: Wenn Arbeitgeber ihre Mitarbeiter vergraulen

Nun steht also das Quiet Firing im Fokus. Dabei wird oft sehr subtil vorgegangen. Man besch├Ąftigt die Arbeitnehmer mit sinnlosen Aufgaben, und macht es ihnen schwer bis unm├Âglich, sich interessanten und prestigetr├Ąchtigeren Projekten zu widmen. Gleichzeitig werden die Zielsetzungen unerreichbar hoch geschraubt. Gehaltserh├Âhungen enth├Ąlt man ihnen jahrelang vor und ├╝bergeht sie konsequent bei jeder M├Âglichkeit der Bef├Ârderung. Wertsch├Ątzung und Anerkennung f├╝r die geleistete Arbeit gibt es ebenso wenig, wie die M├Âglichkeit zu einem pers├Ânlichen Gespr├Ąch - die betroffenen Arbeitnehmer werden auf Distanz gehalten. Bis es ihnen dann irgendwann einfach zu viel wird.

W├Ąhrend also Quiet Quitting ein Ausweg ist, die eigenen Ressourcen und mentale Gesundheit zu sch├╝tzen, greift das passiv-aggressive Quiet Firing die Psyche der Arbeitnehmer direkt an. "F├╝r Unternehmen funktioniert es gro├čartig ... irgendwann f├╝hlen Sie sich entweder so inkompetent, isoliert und nicht gesch├Ątzt, dass Sie sich einen neuen Job suchen. So m├╝ssen die Arbeitgeber sich nie mit Mitarbeiterf├Ârderung oder Abfindungen auseinandersetzen", erkl├Ąrt ein Recruiter auf der Jobplattform Linkedin.

Offene Kommunikation

Hat man das Gef├╝hl, dass der Arbeitgeber versucht, einen zu vergraulen, empfehlen Experten, sich mit Kollegen ├╝ber die Situation auszutauschen. Ist man alleine betroffen, gibt es andere, denen es genau so geht, oder f├╝hlen sich alle gleicherma├čen benachteiligt? Wenn alle unzufrieden sind, ist wohl eine allgemein toxische Unternehmenskultur schuld.

Ist man sich aber sicher, dass es um Quiet Firing geht, sollte man das offene Gespr├Ąch mit den Vorgesetzten suchen. Sei es um quantifizierbare Zielsetzungen zu erarbeiten oder um die Gr├╝nde f├╝r die nicht zufriedenstellende Zusammenarbeit zu erfahren. In jedem Fall bekommt man ein klareres Bild von seiner Situation um eine fundierte Entscheidung treffen zu k├Ânnen.