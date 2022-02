Psychologin: Warum eine Auszeit für Schüler jetzt so wichtig ist

Wobei Bewegung schon wichtig sei – in jedem Alter. „Acht Stunden am Bildschirm zu sitzen, ist keine Entspannung, auch wenn manch Jugendlicher das behauptet“, sagt die Psychologin. „Die Dauerberieselung ist nicht so gut für die Reizverarbeitung. Deshalb rate ich Eltern, Computerspiele zeitlich zu begrenzen.“

Der Mangel an Sozialkontakten habe bei vielen zu Leistungseinbrüchen geführt. Dort, wo die Semesternachricht nicht so gut ausgefallen ist, sollten Eltern Contenance bewahren: „Geraten Sie nicht in Panik, sondern suchen Sie gezielt das Gespräch mit Sohn oder Tochter und bleiben Sie sachlich“, rät die Psychologien.