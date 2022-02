Plötzlich Kopfweh: Was es mit der Wetterfühligkeit auf sich hat

Schon oft versuchten Wissenschafter, dem Phänomen Wetterfühligkeit – in der Forschung als Meteoropathie bezeichnet – nachzugehen: "Es gibt keine allgemeingültige Regel, die zeigen würde, dass Kopfschmerzen und Migräne mit einer bestimmten Wetterlage in Zusammenhang stehen würden. Aber es gibt individuelle Einflüsse", erklärt Christian Wöber, Leiter der Kopfschmerzambulanz an der Medizinischen Universität Wien.

"Wir haben selbst Untersuchungen zu diesem Thema gemacht. Wir wollten wissen, ob bei bestimmten Wetterlagen das Risiko für Kopfschmerzen höher war." Doch die Forscher kamen zu dem Schluss: Nein, keine Wetterlage erhöhte die Häufigkeit. Zusätzlich wurde jeder einzelne Patient untersucht: Gibt es individuelle Zusammenhänge? "Die gibt es tatsächlich in manchen Situationen, jedoch lässt sich auch das nicht verallgemeinern."