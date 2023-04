Phänomen Doppelgänger: Warum sich manche Menschen so ähneln

„Das ist nicht der echte Putin“, so der Vorwurf von Olexij Danilow, Sekretär des nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, am Mittwochabend im Fernsehen. Nach zwei angeblichen Truppenbesuchen von Wladimir Putin an der Front gibt es erneut Zweifel, ob es sich dabei auch wirklich um den russischen Präsidenten handelt.

Denn, "um mit dem echten Putin sprechen zu können, muss man mindestens 10 bis 14 Tage in Quarantäne", erklärte Danilow seine Zweifel. Der in Cherson gesichtete Putin sei "ein gewöhnliches Double gewesen, von denen es bekanntlich mehrere gibt".

Bereits im März dieses Jahres befeuerten Videos, die ihn beim Besuch der besetzten Hafenstadt Mariupol zeigen sollen, Spekulationen um mögliche präsidiale Doppelgänger.

