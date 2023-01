Deutsche tötete Doppelgängerin, um eigenen Tod vorzutäuschen

Es ist ein spektakulärer Mordfall voller Wendungen, der in Bayern auch vier Monate später noch hohe Wellen schlägt und inzwischen von deutschen Medien als "Doppelgänger-Mord" bezeichnet wird. Seit Montag ist klar, dass auch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt von einem heimtückisch geplanten Mord und nicht - wie ursprünglich angenommen - von einem Totschlag ausgeht.

Alles begann am 16. August 2022, als die 23-jährige Schahrabahn K. ihren Eltern gegenüber erklärte, sie wolle noch etwas aus ihrer alten Wohnung in Ingolstadt holen. Wegen eines Streits mit ihrem Ehemann war die Deutsche mit irakischen Wurzeln kurz zuvor wieder bei ihren Eltern eingezogen. Doch Schahrabahn K. kam nicht mehr nach Hause.

Als sie auch am Abend noch kein Lebenszeichen von ihrer Tochter erhalten hatten, machten sich Vater und Mutter auf den Weg zu deren alter Wohnung - und fanden dort die blutüberströmte Leiche von Schahrabahn K. mit 55 Messerstichen auf der Rückbank ihres Autos. Vergeblich versuchten sie, die Scheiben des Wagens einzuschlagen, dann riefen Augenzeugen die Polizei.

Keine DNA-Übereinstimmung

Die erste Wende zeichnete sich schon am Tag danach ab: Die gerichtsmedizinische Untersuchung brachte keine DNA-Übereinstimmung, warf also große Zweifel an der Identität der Toten auf, auch wenn sie Schahrabahn K. zum verwechseln ähnlich sah. Zwei Tage nach dem Leichenfund stand fest: K. ist nicht tot, sie konnte anhand ihrer Handydaten ausgeforscht und im benachbarten Bundesland Baden-Württemberg verhaftet werden.

"Die Polizei kam zu uns und hat gesagt: 'Gute Nachrichten, ihre Tochter lebt'", erinnert sich der Vater im Gespräch mit der Bild. Er sei zunächst überglücklich gewesen, dann sei ihm klar gewesen, dass gegen seine Tochter ermittelt werde: "Und jetzt dürfen wir sie nicht mehr sehen."

Wie die Staatsanwaltschaft Ingolstadt am Montag bekannt gab, muss sich die 23-jährige K. inzwischen wegen Mordes verantworten. „Nach den Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Beschuldigte aufgrund innerfamiliärer Streitigkeiten untertauchen und zu diesem Zweck ihren eigenen Tod vortäuschen wollte“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

In sozialen Medien nach Dopppelgängerin gesucht

Schahrabahn K. soll in den sozialen Medien gezielt nach jungen Frauen gesucht haben, die ihr ähnlich sehen, und bereits mehrmals vergeblich versucht haben, unter fadenscheinigen Gründen ein Treffen zu organisieren. Bei dem späteren Opfer, einer ebenfalls 23-jährigen algerischen Beauty-Bloggerin namens Khadidja O., soll ein solches Treffen erstmals zustande gekommen sein. Die beiden Frauen sollen sich der Staatsanwaltschaft zufolge "zum Verwechseln ähnlich" gesehen haben.

Dabei soll Schahrabahn K. gemeinsam mit einem Bekannten, dem Kosovaren Sheqir K. (auch 23), Khadidja O. in deren Heimatort Heilbronn mit dem Auto abgeholt und anschließend in einem Wald erstochen haben. Die Vielzahl der Messerstiche, auch im Gesicht, sollten wohl dazu dienen, die Obduktion durch die Gerichtsmedizin zu erschweren.

Mit der Toten im Auto ging es dann zurück nach Ingolstadt, wo die beiden das Auto geparkt haben und anschließend wieder nach Baden-Württemberg zurückgefahren sein sollen, um in der Wohnung von Sheqir K. unterzutauchen.

Die Ermittlungen seien zwar noch nicht abgeschlossen und die Tatwaffe noch nicht gefunden, aber "die Beweislast ist schon jetzt erdrückend", so ein Polizeisprecher gegenüber der Bild. Beiden Verdächtigen droht nun lebenslange Haft. Der Fall sei absolut außergewöhnlich, "am Tag, an dem wir die Leiche fanden, hätte niemand erwartet, was sich bis heute entwickeln würde."