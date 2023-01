Salzburger Polizei ermittelt in mysteriösem Fall: War es Raubmord?

Ein mysteriöser Kriminalfall beschäftigt die Salzburger Polizei: Bei einem schweren Raub könnte es ein Todesopfer gegeben haben.

Das Opfer ist abgängig, der mutmaßliche Täter sitzt in Haft. Er wurde bereits am 2. Jänner in einem schwarzen Wagen festgenommen. Es stellte sich später heraus, dass der Fahrzeughalter verschwunden ist.

Handy als mögliche Spur

Die Polizei hält sich aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt. Eine wichtige Spur könnte das die Auswertung der Handydaten des Vermissten liefern. Der Mann hatte sein iPhone XS Max zum Zeitpunkt seines Verschwindens dabei.

Am 15. Jänner wurde es laut Polizei noch einmal in Betrieb genommen. Die Beamten vermuten, dass der Finder es eingeschaltet haben könnte. Eingeloggt war das Mobiltelefon zuletzt im Stadtteil Aigen sowie in der angrenzenden Gemeinde Elsbethen.

Polizei bittet um Hinweise

Das Landeskriminalamt Salzburg bittet um Hinweise zu dem Handy: 059-133-50-3333

Auch Beobachtungen zu dem Auto könnten ein wichtige Spur sein:

Wer hat den schwarzen BMW X6 mit dem Kennzeichen S-381 WH zwischen Montag, 2. Jänner, 12 Uhr und Dienstag, 3. Jänner, 15 Uhr, gesehen?