Home Invasion in Wien wird zu Raubmord: Opfer gestorben

Eine Home Invasion in der Bandgasse in Wien-Neubau am vergangenen Donnerstag Vormittag hat nun Ermittlungen wegen Raubmordes zur Folge. Das Opfer ist laut Polizei in der Nacht auf heute, Mittwoch, an den Folgen ihrer schweren Verletzungen im Spital gestorben.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt und ersucht um Hinweise an die Gruppe

Götzmann unter der Telefonnummer 01-31310-33800.

Am hellllichten Tag zugeschlagen

Laut Polizei dürften sich die Täter vermutlich zwischen 8.00 und 10.00 Uhr gewaltfrei Zutritt zur Wohnung der Pensionistin in der Bandgasse verschafft haben. Dort schlugen sie die Frau, die neben Blessuren im Gesicht und an den Handgelenken auch ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt.