Wiener Polizei bittet um Hinweise nach Home Invasion in Neubau

Donnerstagfrüh alarmierte eine Frau die Polizei, da ihre 79-jährige Mutter in ihrer Wohnung in Wien-Neubau überfallen worden sei.

Wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hat, wies die Pensionistin Verletzungen im Gesichtsbereich und an den Handgelenken auf. Dabei könnte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen Raubüberfall - auch "Home Invasion" genannt - handeln. Ein oder mehrere Täter könnten sich im Zeitraum von 8 bis 10 Uhr gewaltfrei Zutritt zur Wohnung in der Bandgasse 9 verschafft haben.

Die 79-Jährige soll vermutlich durch Schläge verletzt worden sein. "Ob Wertgegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt", sagte Polizeisprecherin Irina Steirer.

Polizei bittet um Hinweise

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise über Wahrnehmungen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, sind an das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Götzmann, unter der Nummer 01-31310-33800 erbeten.

