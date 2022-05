Kurz vor Mitternacht ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Roseggergasse mit der Rankgasse in Wien-Ottakring.

Laut ersten Erhebungen fuhr ein Polizeiauto gegen 23.45 Uhr auf der Roseggergasse in Fahrtrichtung Maderspergerstraße und beabsichtigte die Kreuzung Rankgasse mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn zu überqueren. In derselben Zeit fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Rankgasse in Richtung Montleartstraße.

Dabei kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß zwischen dem Polizeiauto und dem Pkw. In weiterer Folge schleuderte das private Auto gegen einen Linienbus und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.

Bei dem Unfall wurden zwei Beamte aus dem Polizeiauto, der 47-jährige Pkw-Lenker sowie der Busfahrer – ein 50-Jähriger – leicht verletzt.

