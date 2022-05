Lehrling bohrte Tank auf: Ausbildner mit schweren Verbrennungen

Ein Lehrling soll am Mittwochvormittag in Floridsdorf ein Loch in den Tank eines Autos gebohrt haben, um den Tank zu entleeren. Dabei trat Treibstoff aus, lief über die Bohrmaschine und über die Hand des 18-Jährigen. Im Anschluss entzündete sich der Treibstoff. Der Lehrling verletzte sich dadurch leicht an der Hand.

Als auch der 39-jährige Ausbildner zur Unglücksstelle kam, entzündete sich der gesamte Tankinhalt. Der Mann erlitt dadurch schwere Verbrennungen im Gesicht, Nacken und an den Händen. Der 39-Jährige wurde von der Rettung in ein Spital gebracht. Das Arbeitsinspektorat Wien ist über den Unfall in Kenntnis gesetzt worden.

