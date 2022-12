Verräterische Blutspuren: Der Fall Angelika Föger

Eigentlich ist es ein ganz normaler Arbeitstag für Angelika Föger. Die 32-jährige Buchhalterin setzt sich an ihren Schreibtisch, in ein paar Stunden sollte sie alles erledigt haben, dann kann sie nach Hause zu ihren Kindern. Sie sitzt gerade alleine in ihrem Büro, als sie von hinten mit einem Messer attackiert wird. Es beginnt ein Kampf um Leben und Tod, den die junge Frau letztlich verliert. Es dauert nicht lange, bis die Polizei einen Täter ausfindig gemacht hat. Doch dann kommen die ersten Zweifel auf: Wieso passen die Spuren am Tatort nicht zusammen? Was hat es mit den blonden Haaren in ihrer Hand auf sich? Was ist wirklich in diesem kleinen Tiroler Ort passiert?