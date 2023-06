Geschlechtergleichstellung: Österreich stürzt ab

Geschlechterparität ist in 131 Jahren erreicht

Global gesehen verringerte sich der Abstand zwischen den Geschlechtern im vergangenen Jahr nur minimal. Sollte sich die Welt weiterhin so langsam in Richtung Gleichstellung bewegen, werde sich die Lücke zwischen Frauen und Männern erst in 131 Jahren schließen, berechnete das WEF. In Europa wär im aktuellen Tempo in 67 Jahren Geschlechterparität erreicht

Ungarn, Tschechien und Zypern sind die Schlusslichter in Europa. Auf den hintersten Plätzen liegen im globalen Kontext Pakistan, Iran, Algerien und Tschad. Das Schlusslicht in Sachen Geschlechtergerechtigkeit bleibt neuerlich Afghanistan.