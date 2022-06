Nach dem US-Abtreibungsurteil: Solidarität auf Tiktok

„If we go down, then we go down together.“ Wenn wir untergehen, dann gemeinsam, heißt es im Song „Paris“ der Band „The Chainsmokers“ aus dem Jahr 2017. Nun ist er Soundtrack einer Solidaritätsbewegung geworden. Denn nicht nur auf den Straßen der USA formierten sich Proteste, nachdem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten das Recht auf Abtreibung kippte. Auch in den sozialen Medien regt sich der Widerstand.