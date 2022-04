Möbeltrends: Rund und bunt wie in allen Zeiten

Erste Einblicke

Jetzt müssen sich Experten und Interiorfans bis zum Juni auf der Salone Del Mobile in Mailand gedulden. Vorab wird aber schon ziemlich klar, wo die Richtung hingeht. Viele der neuen Stücke von schwedischen und italienischen Designern gibt es bereits in Läden und online zu kaufen.



Retro-Looks noch extremer„Wir werden mehr kräftige Farben sehen, die einen Einhüllen und Willkommen heißen“ erklärte die bekannte US-Inneneinrichterin Sarah Sherman Samuel Anfang des Jahres via Vogue. Und so ist es auch: es wird farbiger und der Retro-Flair noch extremer. Die derzeit witzigsten Hingucker sind aufblasbare Sofas , die an die Neunzigerjahre erinnern und der Mobilität und Flexibilität in die Hände spielen.

Geschwungen und sicherAnsonsten gehen Marken wie Baxter oder Edra noch weiter in der Zeit zurück und nehmen Anleihen an den Sechziger- und Siebzigerjahren. Sie zeigen modulare Couchsysteme und viele Rundungen – ebenso wie das deutsche Label „Objekte unserer Tage“, das mit dem Sofa Ola gerade für Begeisterung bei Einrichtungsbloggern sorgt.