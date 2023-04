Markus Freistätter beim VCM: "Das Hirn hab' ich ausgeschaltet"

„Zum Glück brauche ich nicht viel Schlaf“, sagt Markus Freistätter und schmunzelt. Allzu viel hat der Schauspieler („Rotzbub – der Deix-Film“, „Vienna Blood“ etc.) davon am Wochenende wahrlich nicht bekommen. Am Samstagabend stand er noch bei der KURIER ROMY neben Moderatorin Arabella Kiesbauer auf der Bühne. Nachts um halb zwei hat er die Gala in der Hofburg verlassen.

Rund sieben Stunden später mischt er sich am Sonntagmorgen unter die rund 39.000 Läuferinnen und Läufer, die beim 40. Vienna City Marathon an den Start gehen. Knapp vier Monate lang hat der 32-Jährige für einen Halbmarathon trainiert. Der KURIER hat ihn dabei begleitet: Von der Leistungsdiagnostik in der Wiener Sportordination, über den Feldtest in der Prater Hauptallee bis zum Krafttraining mit ORF-Fitnessguru Philipp Jelinek.